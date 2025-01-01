24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 2: Mäusejagd in New Orleans
42 Min.Ab 12
Diesmal macht sich Gordon Ramsay auf den Weg nach New Orleans. Sein Ziel ist das "Old Coffee Pot" im French Quarter. Obwohl hier viele Touristen vorbeikommen, herrscht in dem traditionellen Lokal gähnende Leere. Gordon möchte Dustin, dem Besitzer, unter die Arme greifen. Doch dieser ist so mit seinen privaten Problemen beschäftigt, dass er das Restaurant völlig vernachlässigt hat. Bevor der Sternekoch loslegen kann, muss er sich ein Bild von der Lage machen.
