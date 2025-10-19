Restaurant kann nicht jederJetzt kostenlos streamen
24 Stunden in Teufels Küche - Undercover mit Gordon Ramsay
Folge 7: Restaurant kann nicht jeder
40 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Im Canejo Valley will Gordon Ramsay Angelika und Kirin unter die Arme greifen. Das Paar hat ohne jegliche Erfahrung in der Gastronomie beschlossen, ein Restaurant zu eröffnen. Mittlerweile besitzen die beiden jedoch nicht nur ein schlecht laufendes Lokal - auch ihre Ehe wurde durch die Zusammenarbeit in Mitleidenschaft gezogen. Kann der Starkoch hier noch helfen?
