Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

5 Freunde

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 23vom 21.10.2025
Ratsel Im Ski-Hotel

Ratsel Im Ski-HotelJetzt kostenlos streamen

5 Freunde

Folge 23: Ratsel Im Ski-Hotel

23 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Die Kirrins reisen in ein Skihotel. Um sich den Aufenthalt finanzieren zu können, arbeiten sie dort als Aushilfen. Ständig fällt der Strom aus und die 5 Freunde versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Sie kommen einem korrupten Mitarbeiter der Bergwacht auf die Spur, der unerlaubt Sprengungen durchführt…

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

5 Freunde
StoryZoo & Friends

5 Freunde

Alle 1 Staffeln und Folgen