Staffel 1Folge 24
5 Freunde
Folge 24: Das Ungeheuser Vom Bodwell-See
23 Min.Ab 6
Konstantin kehrt mit leeren Händen von einem Angelausflug zurück. Im Bodwell-See, der eigentlich für seinen Fischreichtum berühmt ist, scheint es kaum noch irgendwelches Leben zu geben, abgesehen von einem Ungeheuer, dass Konstantin dort beobachtet haben will. Die fünf Freund machen Georges Boot klar und fahren zum See, um der Sache auf den Grund zu gehen.
