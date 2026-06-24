Trailer: "7 Tage Date in der Box" - Das erwartet euch ab 28.06 auf Joyn!Jetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 1: Trailer: "7 Tage Date in der Box" - Das erwartet euch ab 28.06 auf Joyn!
1 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Zwei Fremde ziehen für 7 Tage gemeinsam in eine Box, um herauszufinden, ob aus einem ersten Date ein echtes Match wird. Hier geht's zum Trailer von der ersten Staffel "7 Tage Date in der Box" - ab Sonntag den 28.06, kostenlos auf Joyn!
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