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9-1-1: Lone Star

Konkurrenzkampf

Kabel EinsStaffel 4Folge 10vom 22.08.2026
Konkurrenzkampf

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9-1-1: Lone Star

Folge 10: Konkurrenzkampf

43 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Ein privates Rettungsunternehmen namens Paragon versucht, die Patienten der 126. zu übernehmen. Tommy will dies verhindern, zumal Paragon ethisch fragwürdig vorgeht. Als es zu einem Notfall in einem Bus kommt, muss Tommy notgedrungen mit Paragon zusammenarbeiten.

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9-1-1: Lone Star
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9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

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