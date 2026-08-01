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9-1-1: Lone Star

Kontrollfreaks

Kabel EinsStaffel 4Folge 8vom 15.08.2026
Kontrollfreaks

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9-1-1: Lone Star

Folge 8: Kontrollfreaks

42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Owen mischt sich in die Hochzeitsvorbereitungen von T.K. und Carlos ein, was ihnen nicht passt. Deshalb holen sie Carlos' Mutter dazu, in der Hoffnung, dass sie Owen einbremst. Marjan hilft indes auf ihrem Motorrad-Roadtrip einem mit dem Wohnmobil liegengebliebenen Pärchen. Die beiden zeigen sich hochverliebt, doch Marjan merkt bald, dass das nur Fassade ist.

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9-1-1: Lone Star
Kabel Eins
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

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