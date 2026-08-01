9-1-1: Lone Star
Folge 8: Kontrollfreaks
42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Owen mischt sich in die Hochzeitsvorbereitungen von T.K. und Carlos ein, was ihnen nicht passt. Deshalb holen sie Carlos' Mutter dazu, in der Hoffnung, dass sie Owen einbremst. Marjan hilft indes auf ihrem Motorrad-Roadtrip einem mit dem Wohnmobil liegengebliebenen Pärchen. Die beiden zeigen sich hochverliebt, doch Marjan merkt bald, dass das nur Fassade ist.
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren