9-1-1: Lone Star
Folge 9: Katz und Maus
42 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 16
Marjan entscheidet sich, zum Team zurückkehren, begleitet zuvor aber Kiley noch zum Bus. Deren gewalttätiger Freund Grant sinnt auf Rache und nimmt mit seinem Wohnmobil die Verfolgung der auf dem Motorrad fahrenden Marjan auf. Nachdem er sie von der Straße drängt, wird Marjan bewusstlos und halluziniert ihr Kindheits-Ich herbei, mit dessen Hilfe sie vor Grant fliehen muss.
Weitere Folgen in Staffel 4
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9-1-1: Lone Star
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-5: 20th Century Fox International Television
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