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9-1-1: Lone Star

Katz und Maus

Kabel EinsStaffel 4Folge 9vom 22.08.2026
Katz und Maus

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9-1-1: Lone Star

Folge 9: Katz und Maus

42 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 16

Marjan entscheidet sich, zum Team zurückkehren, begleitet zuvor aber Kiley noch zum Bus. Deren gewalttätiger Freund Grant sinnt auf Rache und nimmt mit seinem Wohnmobil die Verfolgung der auf dem Motorrad fahrenden Marjan auf. Nachdem er sie von der Straße drängt, wird Marjan bewusstlos und halluziniert ihr Kindheits-Ich herbei, mit dessen Hilfe sie vor Grant fliehen muss.

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