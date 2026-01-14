Mögen die Spiele beginnenJetzt kostenlos streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 1: Mögen die Spiele beginnen
43 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Das Team muss sich um ein Luftschiff kümmern, das nach einem mechanischen Ausfall droht, in ein gefülltes Football-Stadion zu stürzen, und in einem Autohaus benötigt die Teilnehmerin eines Gewinnspiels medizinische Hilfe, weil sie seit 24 Stunden ein Auto berührt. Maddie kommt aufgrund einer undichten Stelle im Dach vorübergehend bei Chimney unter und merkt, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Bobby muss entscheiden, wer ihn während seiner Flitterwochen als Captain vertritt.
