Der Schlüssel zum GlückJetzt kostenlos streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 2: Der Schlüssel zum Glück
42 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Nach dem Autounfall stellt sich heraus, dass Athenas Vater einen Schlaganfall hatte, weshalb sie und Bobby ihre Flitterwochen absagen, um ihn zu unterstützen. Sein Gesundheitszustand sorgt jedoch für Spannungen zwischen Athena, Beatrice und Bobby. Hen muss die 118 bei einem Einsatz leiten, bei dem ein Mann seinen Nachbarn mit einer Sprengladung verletzt hat, weil er ihn angeblich für ein Tier hielt.
