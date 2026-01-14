Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 6Folge 2vom 14.01.2026
Folge 2: Der Schlüssel zum Glück

42 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12

Nach dem Autounfall stellt sich heraus, dass Athenas Vater einen Schlaganfall hatte, weshalb sie und Bobby ihre Flitterwochen absagen, um ihn zu unterstützen. Sein Gesundheitszustand sorgt jedoch für Spannungen zwischen Athena, Beatrice und Bobby. Hen muss die 118 bei einem Einsatz leiten, bei dem ein Mann seinen Nachbarn mit einer Sprengladung verletzt hat, weil er ihn angeblich für ein Tier hielt.

