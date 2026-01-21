9-1-1 Notruf L.A.
Folge 5: Hausüberfälle
42 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Athena untersucht eine Einbruchsserie, bei der die Opfer allesamt zuvor schon einmal in der Notrufzentrale angerufen haben. Wie es scheint, hat jemand die Daten unerlaubt weitergegeben. Die 118 eilt zu einem schiefgegangenen Heimwerker-Projekt mit einer verletzten Person. Hen schafft die Abschlussprüfung als Ärztin und verabschiedet sich von ihren Kollegen. Bobby und Athena suchen ein Zuhause für Rettungshund Hoover, der sich leider nicht so recht zu benehmen weiß.
