9-1-1 Notruf L.A.
Folge 9: Winde des Wahnsinns
43 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Stürmische Winde plagen die Bewohner L.A.s und sorgen für zahlreiche Notrufe bei der 118: Ein Hund kehrt mit einer abgetrennten Hand zu seinem Besitzer zurück und eine Frau schlafwandelt und fährt dabei mit einem Auto los. Bobby erfährt, dass sein Freund bei einem Brand ums Leben kam, möchte der Sache aber genauer auf den Grund gehen, während Chimney und Maddie eine Entscheidung bezüglich eines Hauskaufs treffen.
