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9-1-1 Notruf L.A.

Gekentert

Kabel EinsStaffel 7Folge 3vom 01.08.2026
Gekentert

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9-1-1 Notruf L.A.

Folge 3: Gekentert

42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Nach der Bombenexplosion treibt die UNO kieloben in der stürmischen See. Bobby und Athena versuchen verzweifelt, die Überlebenden in Sicherheit zu bringen. Hen wundert sich derweil, dass sie Bobby und Athena telefonisch nicht erreichen kann. Sie vermutet, dass das Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten ist. Entschlossen, eine Rettungsaktion zu starten, stellt sich Chief Simpson jedoch vehement gegen ihren Plan ...

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