9-1-1 Notruf L.A.

Männerfreundschaften

ProSieben FUNStaffel 7Folge 4vom 04.01.2026
Folge 4: Männerfreundschaften

42 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Am Set der neuen "Bachelor"-Staffel klebt sich ein Fan in die Auffahrt der Villa. Das Team kann den Klebstoff nicht lösen und muss die Frau samt der Pflastersteine ins Krankenhaus einliefern. Bei Maddie geht der Notruf einer älteren Dame ein, die einen Einbrecher in ihrem Haus vermutet. Als die Polizei eintrifft, ist der vermeintliche Einbrecher jedoch tot. Buck will derweil den Hubschrauberpiloten Tommy näher kennenlernen ...

