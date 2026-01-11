Hochzeit und HalluzinationenJetzt ohne Werbung streamen
9-1-1 Notruf L.A.
Folge 6: Hochzeit und Halluzinationen
42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12
Die Hochzeit von Maddie und Chimney rückt näher. Buck hat eine coole Location für einen Junggesellenabschied für Chim organisiert, doch dieser erscheint nicht wie geplant. Dennoch feiern Buck und Eddie bis in die frühen Morgenstunden und erscheinen zur Hochzeit völlig verkatert. Dort sind bereits alle Gäste und die Braut anwesend - nur der Bräutigam fehlt ...
