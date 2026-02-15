9-1-1 Notruf L.A.
Folge 6: Bekenntnisse
42 Min.Folge vom 15.02.2026Ab 12
In der Notrufzentrale geht der Anruf eines verzweifelten Mannes ein, der angibt, dass seine Frau nach einem Streit seine Mutter entführt hat. Als die Feuerwehr und Polizei am Tatort eintreffen, sind die Einsatzkräfte mehr als überrascht. Buck erfährt indes bei einem Date ein trauriges Detail aus der Vergangenheit seines Freundes - und ihm wird klar, dass er an der damaligen Situation nicht ganz unschuldig war. Maddie überlegt derweil, ob sie ein weiteres Kind haben möchte.
