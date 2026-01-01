Zum Inhalt springenBarrierefrei
A Million Little Things

Fliehen oder kämpfen

sixx Staffel 1 Folge 8 vom 07.01.2026
Fliehen oder kämpfen

Fliehen oder kämpfenJetzt kostenlos streamen

A Million Little Things

Folge 8: Fliehen oder kämpfen

42 Min. Folge vom 07.01.2026 Ab 12

Wiederkehrende Alpträume zwingen Maggie dazu, sich mit ihrem Trauma auseinanderzusetzen. Auf Regina und Delilahs Dinnerparty kommt es zu einer überfälligen Aussprache.

