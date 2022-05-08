Thema u. a.: Tutorial Tester OutdoorJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 08.05.2022: Thema u. a.: Tutorial Tester Outdoor
90 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 12
Reporter und Handwerkslaie Cornel Bunz möchte den Garten seiner Schwiegermutter mit diversen DIY-Projekten aufpimpen. Nicht uneigennützig, denn Cornel baut sich auch Sachen ein, die ihm selbst gut gefallen: wie eine Outdoor Bar oder einen Betontisch mit integriertem Ethanol Tischfeuer. Außerdem versucht er sich noch am Bau einer neuen Terrasse aus Europaletten. Experte "Tommo" kommentiert das Geschehen aus dem Hintergrund.