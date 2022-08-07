Traumurlaub vor der Haustür - Das große UrlaubsduellJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.08.2022: Traumurlaub vor der Haustür - Das große Urlaubsduell
93 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz hüpft diesmal für den ultimativen Urlaubstest in die Badehose: Es geht für ihn je eine Woche an den Timmendorfer Ostsee-Strand sowie auf die größte holländische Nordsee-Insel Texel. Beide Ziele erleben gerade einen Besucher-Ansturm. Cornel möchte herausfinden: Wo und wie geht Urlaub dort noch günstig? Sind die Strände sauber? Wie gut ist das Essen? Und kann man bei so viel Andrang noch Spaß und Erholung finden?