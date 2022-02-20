"Crazy Krapfen" für den Fasching zuhauseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.02.2022: "Crazy Krapfen" für den Fasching zuhause
98 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12
Er nennt es Fasching, sie Karneval. Er isst Krapfen, sie Berliner - aber zwei Dinge haben "Abenteuer Leben"-Reporterin Miriam Benhadid und Profikoch Jonas Eberwein gemeinsam: Sie feiern die fünfte Jahreszeit mit Leidenschaft und essen gerne. Darum stehen sie gemeinsam in der Küche, um außergewöhnliche Krapfen zu machen: einen deftigen Hack-Krapfen, einen mit Bier-Füllung und einen Schlumpf-Krapfen mit Regenbogen-Creme.