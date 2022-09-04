Thema u. a.: Rudi baut ... Carport mit Lounge-AreaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.09.2022: Thema u. a.: Rudi baut ... Carport mit Lounge-Area
89 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 12
Familie Baumgärtner aus Unterfranken möchte den Platz auf ihrem Carport nutzen und bekommt für ihr außergewöhnliches Projekt Unterstützung von DIY-Alleskönner Rudi Dietl. Doch gleich zu Beginn der Bauphase setzt Starkregen ein und das Vorhaben droht zu scheitern. Bekommen die Baumgärtners dennoch ihren Traum-Carport mit Lounge?