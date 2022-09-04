Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel Eins
Folge vom 04.09.2022
89 Min.
Ab 12

Familie Baumgärtner aus Unterfranken möchte den Platz auf ihrem Carport nutzen und bekommt für ihr außergewöhnliches Projekt Unterstützung von DIY-Alleskönner Rudi Dietl. Doch gleich zu Beginn der Bauphase setzt Starkregen ein und das Vorhaben droht zu scheitern. Bekommen die Baumgärtners dennoch ihren Traum-Carport mit Lounge?

