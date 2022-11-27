Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u.a.: Die besten Truckerinnen weltweit

Kabel EinsFolge vom 27.11.2022
Thema u.a.: Die besten Truckerinnen weltweit

87 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12

Sie sind taff. Sie sind schlagfertig. Sie sind schön. "Abenteuer Leben" begleitet die besten Truckerinnen weltweit bei ihren Aufträgen. Ob überdimensionierte Monsterladung, extrem enge Haarnadelkurven auf den gefährlichsten Straßen der Welt, waghalsige Überholmänover, Termindruck oder Knochenjob in einer Nickelmine - diese Frauen beweisen echte Nervenstärke und jede Menge Sex-Appeal.

