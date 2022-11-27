Thema u.a.: Die besten Truckerinnen weltweitJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.11.2022: Thema u.a.: Die besten Truckerinnen weltweit
87 Min.Folge vom 27.11.2022Ab 12
Sie sind taff. Sie sind schlagfertig. Sie sind schön. "Abenteuer Leben" begleitet die besten Truckerinnen weltweit bei ihren Aufträgen. Ob überdimensionierte Monsterladung, extrem enge Haarnadelkurven auf den gefährlichsten Straßen der Welt, waghalsige Überholmänover, Termindruck oder Knochenjob in einer Nickelmine - diese Frauen beweisen echte Nervenstärke und jede Menge Sex-Appeal.