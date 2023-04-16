Jeden Zentimeter nutzen: Stauraum unter der TreppeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.04.2023: Jeden Zentimeter nutzen: Stauraum unter der Treppe
89 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12
Der Bereich unter einer Treppe sieht oft sehr unordentlich aus, denn dort ist meist viel Platz und so sammeln sich Kisten, Kästen und andere Gegenstände an. Dabei kann man den Bereich viel besser nutzen, wenn man Möbel exakt an die Schrägen anpasst. Handwerker-Profi Tommo und Reporterin Martina zeigen, wie das geht.