Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im Test

Kabel EinsFolge vom 30.04.2023
Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im Test

Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im TestJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.04.2023: Besser als Tropenholz? Alternative Terrassendielen im Test

92 Min.Folge vom 30.04.2023Ab 12

Wer lange Freude mit seiner Terrasse haben möchte, greift oft zu echtem, robustem Tropenholz. Doch diese sind weder günstig noch nachhaltig. Nun gibt es einen Hersteller, der mit einem Holz aus Europa eine langlebigere und robustere Variante anbieten möchte. Tommy Scheel findet das heraus und reist ins norwegische Skien zur Firma "Kebony". Und: Die größten Geheimnisse weltweit / Noch geiler grillen? Barbecue-Gadgets im Test / Schwimmteich oder Pool? Was ist besser für wen?

Alle verfügbaren Folgen