Abenteuer Leben am Sonntag

Die erfolgreichsten deutschen Auswanderer

Kabel EinsFolge vom 22.01.2023
Die erfolgreichsten deutschen Auswanderer

Die erfolgreichsten deutschen AuswandererJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 22.01.2023: Die erfolgreichsten deutschen Auswanderer

94 Min.Folge vom 22.01.2023Ab 12

Abenteuer Leben zeigt drei Deutsche, die es in ihren neuen Heimatländern geschafft haben: Manfred ist der erste deutsche Polizeichef der USA. Ihn begleiten wir bei seinen Einsätzen auf Texas Straßen und sind hautnah dabei, wie aus einer Routine Verkehrskontrolle auf einmal ein gefährlicher Einsatz wird. Wolfgang ist der Fahrradhändler in Dubai und für Chefkoch Markus steht ein großes Catering in China an.

