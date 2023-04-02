Die unendliche Renovierung: Tutorial-Tester CornelJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.04.2023: Die unendliche Renovierung: Tutorial-Tester Cornel
89 Min. Folge vom 02.04.2023 Ab 12
Reporter Cornel Bunz will eine 70 Quadratmeter große Wohnung aus den 60er-Jahren renovieren: Bad, Küche, alle Türen, alle Böden, alle Wände - alles soll neu werden. Die größte Herausforderung dabei: Die gesamte Umsetzung macht er nicht nur alleine, sondern nur mit Hilfe von Tutorials aus dem Internet. Doch Kameramann Didi und Profi-Handwerker Tommo müssen eingreifen, sonst steht das Bad bald unter Wasser ...