Die Formel 1 zieht ins Miniatur Wunderland ein
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 10.03.2024: Die Formel 1 zieht ins Miniatur Wunderland ein
89 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12
Das Miniatur Wunderland in Hamburg hat eine neue Attraktion: ein Formel 1-Rennen in Monaco im Maßstab 1:87. Gerrit Braun, Chef des Projekts, träumt von einzigartigen Rennen ohne vorprogrammierten Ablauf. Die Herausforderung besteht darin, den Mini-Autos beizubringen, im richtigen Moment zu beschleunigen. Das technische Neulandprojekt zieht sich über Jahre, während Gerrit und sein Team das Ganze perfektionieren. Schafft er es, das Formel 1-Rennen realistisch zu inszenieren?