Weltpremiere im Wasserpark: Wasserrutschen-Spaß der Superlative!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.01.2024: Weltpremiere im Wasserpark: Wasserrutschen-Spaß der Superlative!
93 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 12
Schneller, länger und noch verrückter: Das ist das Motto der neuen Wasserrutschen im "Siam Park" auf Teneriffa und im türkischen "Land of Legends" in Belek, bei Antalya. Dabei ist die Bezeichnung "Wasserrutsche" für die beiden Weltneuheiten weit untertrieben. Zwei Highspeed-Wasserrutschen, die sich eher wie Achterbahnen anfühlen. "Abenteuer Leben" begleitet die spektakulären Bauprojekte und macht den Adrenalin-Kick-Check in beiden Parks.