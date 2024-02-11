Tutorial-Tester Cornel und die XXL-RenovierungJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.02.2024: Tutorial-Tester Cornel und die XXL-Renovierung
91 Min. Ab 12
Das wird die bislang größte Herausforderung für den Laien-Heimwerker und "Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz. Er will eine komplette Wohnung renovieren: Ein Apartment aus den 1960ern mit 70 Quadratmetern soll aussehen wie ein Neubau. Das Ganze für Materialkosten von maximal 5.000 Euro, wobei allein das Bad nur 1.000 Euro kosten soll. Ob das klappt?