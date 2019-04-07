Zwiebelkuchen, Grünkohl & Co.: Wie gut kocht Deutschlands Jugend?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 1: Zwiebelkuchen, Grünkohl & Co.: Wie gut kocht Deutschlands Jugend?
89 Min.Folge vom 07.04.2019Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist der Meinung: Die Jugend kann nicht kochen! Ob das stimmt? Auf der Speisekarte stehen heute regionale deutsche Klassiker: Lecker Zwiebelkuchen und deftige Soljanka, Grünkohl mit Pinkel und Rahmschwammerl mit Semmelknödeln. Diesmal können die Kandidaten aus drei Jokern wählen. Wer gewinnt den Wettbewerb? Die Jugend im Norden, Süden, Westen oder Osten?
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