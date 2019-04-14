Brandgefährlich: Deutsche Küche, junge KöcheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge 2: Brandgefährlich: Deutsche Küche, junge Köche
89 Min.Folge vom 14.04.2019Ab 12
Diesmal stehen regionale deutsche Klassiker wie Käsespätzle, Königsberger Klopse, Labskaus und Grüne Soße auf der Speisekarte. Ob das was wird? Außerdem können die Kandidaten heute zusätzlich aus drei Jokern wählen, die ihnen weiterhelfen. Wer gewinnt den Wettbewerb? Die Jugend im Norden, Süden, Westen oder Osten?
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