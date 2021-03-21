Kaffeetricks vom Barista: Ganz einfach zum perfekten GeschmackJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 21.03.2021: Kaffeetricks vom Barista: Ganz einfach zum perfekten Geschmack
91 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 12
Kaffeetricks vom Barista: Worauf kommt es beim Kaffeekauf wirklich an? Warum frisch gemahlene Bohnen besser sind als fertiges Pulver, welche Rolle Sorte, Farbe und Haltbarkeitsdatum spielen und was Bohnenbruch verrät. Dazu Tipps zu Mahlgrad, zur Wasserhärte und wie man sie testet. Schritt für Schritt zum perfekten Kaffee auch mit der French Press sowie wichtige Hinweise zur richtigen Reinigung für vollen Geschmack.