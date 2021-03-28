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Abenteuer Leben Spezial

Top DIY-Projekte für das Frühjahr

Kabel EinsFolge vom 28.03.2021
Top DIY-Projekte für das Frühjahr

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 28.03.2021: Top DIY-Projekte für das Frühjahr

89 Min.Folge vom 28.03.2021Ab 12

Ob schicke Gartenhütte, gemütlicher Whirlpool, Feuergrube von Achim Müller, Sauna, Hochbeet oder Pavillon: Selberbauen liegt im Trend. Doch wie einfach ist das wirklich? Welche Projekte gelingen schnell, und wo lauern versteckte Herausforderungen? Wir zeigen Schritt für Schritt, worauf es beim Bau ankommt, welche Tricks Zeit sparen und wie aus Ideen echte Wohlfühlorte werden.

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