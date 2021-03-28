Top DIY-Projekte für das FrühjahrJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 28.03.2021: Top DIY-Projekte für das Frühjahr
89 Min.Folge vom 28.03.2021Ab 12
Ob schicke Gartenhütte, gemütlicher Whirlpool, Feuergrube von Achim Müller, Sauna, Hochbeet oder Pavillon: Selberbauen liegt im Trend. Doch wie einfach ist das wirklich? Welche Projekte gelingen schnell, und wo lauern versteckte Herausforderungen? Wir zeigen Schritt für Schritt, worauf es beim Bau ankommt, welche Tricks Zeit sparen und wie aus Ideen echte Wohlfühlorte werden.