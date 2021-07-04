Der beste Kaffee der Welt? – Hoffmann in JamaikaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 04.07.2021: Der beste Kaffee der Welt? – Hoffmann in Jamaika
90 Min.Folge vom 04.07.2021Ab 12
In Jamaika soll es den besten Kaffee der Welt geben. Chefkoch und Kaffee-Junkie Dirk Hoffmann reist dorthin, um es herauszufinden. Auf einer hochgelegenen Bio-Kaffeplantage pflanzt er eigene Kaffeebäume, übt das Pflücken und Schälen der roten Früchte – doch wie schmeckt der Kaffee am Ende? Lohnt sich der Aufwand für die Arbeit auf der Plantage und den besonderen Genuss wirklich?