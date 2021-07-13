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Abenteuer Leben täglich

Top X Ami Sandwiches

Kabel EinsFolge vom 13.07.2021
Top X Ami Sandwiches

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.07.2021: Top X Ami Sandwiches

42 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 12

Selbst in den USA sind sie Exoten: "Po'boy" aus Louisiana oder "Fluffernutter" aus Massachusetts. Doch Kalifornier und Sandwich-Experte Scott Zurcher kennt sie alle. Für "Abenteuer Leben" testet er fünf seiner Lieblingssandwiches auf Picknicktauglichkeit, denn schließlich ist das Wetter gut und endlich geht's wieder in den Park. Doch welches Ami-Sandwich passt am besten auf die Picknickdecke? Und: Trash Menü.

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