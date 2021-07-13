Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.07.2021: Top X Ami Sandwiches
42 Min.Folge vom 13.07.2021Ab 12
Selbst in den USA sind sie Exoten: "Po'boy" aus Louisiana oder "Fluffernutter" aus Massachusetts. Doch Kalifornier und Sandwich-Experte Scott Zurcher kennt sie alle. Für "Abenteuer Leben" testet er fünf seiner Lieblingssandwiches auf Picknicktauglichkeit, denn schließlich ist das Wetter gut und endlich geht's wieder in den Park. Doch welches Ami-Sandwich passt am besten auf die Picknickdecke? Und: Trash Menü.