Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.09.2021: DIY Dachzelt
42 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 12
Campen ist derzeit so angesagt wie nie: Günstig und ohne an einen festen Standort gebunden Urlaub zu machen, erfreut sich größter Beliebtheit. Dabei ist eine der trendigsten Varianten das Auto-Dachzelt. Allerdings sind fertige Dachzelte teuer in der Anschaffung, die günstigsten Modelle gibt es ab 1.500 Euro. Grund genug für Bastler Nikolai und seinen Kumpel Kilian, eine Do-it-Yourself-Version eines Dachzelts zu basteln.