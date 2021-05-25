Für Sparfüchse: Überraschungsboxen von eBayJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.05.2021: Für Sparfüchse: Überraschungsboxen von eBay
42 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12
Werkzeug-Boxen, Mystery-Pakete, Überraschungstüten oder sogar ganze Paletten - bei eBay werden allerhand Produkte angeboten, deren Inhalt man im Detail gar nicht kennt. Eine Art Lotteriespiel. Doch was steckt tatsächlich in solchen Überraschungs-Packs? Der "Abenteuer Leben"-Sparfuchs hat es getestet. Und: Must Haves Camping