Kabel Eins
Folge vom 26.05.2021: Was taugen Wohnmobil-Küchen?

42 Min. Ab 12

Chefkoch Dirk Hoffmann testet die Küchen-Qualitäten drei verschiedener Wohnmobile und stellt fest: Das Kochen im Campingwagen hat so seine Tücken. Neben Platzmangel und fehlenden Küchenmaschinen breitet sich vor allem der Essensgeruch schnell im Inneren des Gefährts aus. Kann Dirk trotzdem drei köstliche Gerichte zaubern? Und: Das legendäre Bowiemesser

