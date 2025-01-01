Thema u. a.: Die Fast Food-Hacker: Steak-SandwichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Thema u. a.: Die Fast Food-Hacker: Steak-Sandwich
42 Min.Ab 12
Fast Food-Hacker Mergim bekommt heute eine neue Partnerin an die Seite: TV-Köchin Felicitas Then, die sich auf ihren kulinarischen Reisen schon durch die halbe Welt probiert hat. Gemeinsam versuchen sie, hinter den leckeren Geschmack des Philly-Cheesesteak Sandwichs zu kommen. Ob sie es schaffen, alle Zutaten herauszuschmecken und das Steaksandwich originalgetreu nachzukochen?