Thema u. a.: Auf Schnäppchenjagd mit Ramschkönig Walzer
Abenteuer Leben täglich
43 Min.Ab 12
Nach zwei Jahren Corona-Pause öffnet die Aktionswaren-Messe iaw in Köln endlich wieder ihre Pforten. Unter den Fachbesuchern befindet sich auch Alex Walzer. Er hat es mit seinem "Rambazambamarkt" in Bad Gandersheim zu nationaler Bekanntheit gebracht. Der selbsternannte Ramschkönig hat einen langen Einkaufszettel. "Abenteuer Leben" hat ihn beim Einkaufen begleitet; zudem verrät Alex seine bestbewährten Verhandlungstricks. Und: Comeback des Bubbletea-Hypes