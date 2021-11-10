Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 10.11.2021
42 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 12

Die Heckenschere ist ein Klassiker unter den Gartengeräten. Wohl gerade deshalb gibt es sie in unzählig vielen Ausführungen. "Abenteuer Leben" testet ein besonders preiswertes Modell und Experte Lothar Langehegermann checkt das Herstellerversprechen und Handling bis zum Spaßfaktor. Außerdem gibt er Tipps zum richtigen Heckenschnitt und Pflege des Geräts. Und: Instant-Kaffee-Trends

