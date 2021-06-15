Konservencheck: Was wird in anderen Ländern so aus der Dose konsumiert?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.06.2021: Konservencheck: Was wird in anderen Ländern so aus der Dose konsumiert?
41 Min.Folge vom 15.06.2021Ab 12
Andere Länder, andere Konserven: Während die Deutschen tatsächlich am liebsten zur Raviolidose greifen, gibt es im Ausland völlig andere haltbare Köstlichkeiten. Koch Ralf Meuser präsentiert drei fremde Konserven - ohne zu wissen, was der Inhalt ist, muss er leckere Gerichte damit kochen. Kann das klappen?