Kabel EinsFolge vom 15.06.2021
41 Min.Folge vom 15.06.2021Ab 12

Andere Länder, andere Konserven: Während die Deutschen tatsächlich am liebsten zur Raviolidose greifen, gibt es im Ausland völlig andere haltbare Köstlichkeiten. Koch Ralf Meuser präsentiert drei fremde Konserven - ohne zu wissen, was der Inhalt ist, muss er leckere Gerichte damit kochen. Kann das klappen?

