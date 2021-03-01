Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die "Abenteuer Leben" top 6 verrückten Bratwurstkreationen

Kabel EinsFolge vom 01.03.2021
Folge vom 01.03.2021

44 Min. Ab 12

Das Ehepaar Freund aus dem Landkreis Aschaffenburg ist Fleischermeister und Bratwurstfanatiker mit Guinnessbucheintrag: Über 120 Sorten haben sie in ihrem Repertoire! Für "Abenteuer Leben" versuchen sie sich an spannenden Neuentwicklungen wie "Gummibärchen-Bratwurst" oder "Bauernschmaus-Bratwurst". Wie urteilt die Jury beim Geschmackstest? Und: Kabeltrommel-Ikea-Outdoorbar

