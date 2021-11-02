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Abenteuer Leben täglich

Blue Mountain - der beste Kaffee der Welt

Kabel EinsFolge vom 02.11.2021
Blue Mountain - der beste Kaffee der Welt

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 02.11.2021: Blue Mountain - der beste Kaffee der Welt

42 Min.Folge vom 02.11.2021Ab 12

Mild im Geschmack - gepaart mit einer fruchtig, nussigen Süße: Der "Jamaica Blue Mountain" gilt unter Kennern als der beste Kaffee der Welt. Doch was macht ihn so besonders und mit rund 40 Euro pro 250 Gramm so teuer? "Abenteuer Leben"- Chefkoch und Kaffeejunkie Dirk Hoffmann wollen das herausfinden und begeben sich dazu gemeinsam auf eine beschwerliche Reise in die Berge Jamaikas.

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