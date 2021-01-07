Zum Inhalt springenBarrierefrei
42 Min.Folge vom 07.01.2021Ab 12

Ob als Saft, pur oder leckeres Gericht - Blutorangen versüßen uns die kalte Jahreszeit. Doch mit den feuerroten Orangen könnte bald Schluss sein. Denn Blutorangen werden nur rot, wenn sie hohen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht ausgesetzt sind. Großhändler Salvatore Cultrona reist ins Anbaugebiet der Blutorangen nach Sizilien, um sich vor Ort ein Bild über die Probleme zu machen. Wird es in Zukunft bald keine roten Blutorangen mehr geben?

