Thema u. a.: New Yorks Reich der MitteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 17.11.2021: Thema u. a.: New Yorks Reich der Mitte
42 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 12
In New York City leben die meisten Chinesen außerhalb Asiens. Wie das Leben dort ist und vor allem was die Einheimischen essen, bringt "Abenteuer Leben"-Reporter Johannes Zenglein in Erfahrung. Dabei lüftet er das Geheimnis des Tiger Sugar Drinks, für den Einheimische eine Dreiviertelstunde lang anstehen, futtert sich durch den XXL China-Supermarkt und landet am Ende in der Karaoke-Kabine.