Abenteuer Leben täglich

ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043

Kabel Eins
Folge vom 20.12.2021
ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043

ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.12.2021: ABENTEUER LEBEN - TÄGLICH - 2021 - BOF 043

42 Min.
Ab 12

Die Deutschen lieben Chips - für 40 Prozent von ihnen muss der Snack einmal die Woche sein. Jährlich werden 532 Millionen Packungen gesnackt. Die Kartoffel als Grundlage ist zwar die Nummer Eins, aber da geht noch mehr: Patrick findet im Netz vielversprechende Rezepte für neue und ungewöhnliche Chips. Er checkt, ob der Suchtfaktor hier genauso hoch ist wie bei der klassischen Variante.

