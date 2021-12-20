Patrick testet Rezepte aus dem Netz für Chips-Varianten.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.12.2021: Patrick testet Rezepte aus dem Netz für Chips-Varianten.
42 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12
Die Deutschen lieben Chips - für 40 Prozent von ihnen muss der Snack einmal die Woche sein. Jährlich werden 532 Millionen Packungen gesnackt. Die Kartoffel als Grundlage ist zwar die Nummer Eins, aber da geht noch mehr: Patrick findet im Netz vielversprechende Rezepte für neue und ungewöhnliche Chips. Er checkt, ob der Suchtfaktor hier genauso hoch ist wie bei der klassischen Variante.