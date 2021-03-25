Waffling - Kochen mit dem WaffeleisenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.03.2021: Waffling - Kochen mit dem Waffeleisen
44 Min.Folge vom 25.03.2021Ab 12
Bei Waffeln denkt man automatisch an zuckersüße Gebäckstücke. Dass diese aber nicht zwangsläufig süß sein müssen, behaupten zahlreiche Kochbücher und Kochvideos aus dem Internet. Die Tester Chrissi und Alex haben die Rezepte nachgekocht: Wie gut schmecken herzhafte oder deftige Varianten wie gewaffelter French Toast mit Schokofüllung oder gewaffelter Lachs mit Spargel? Und: Internet Hype "Feta" / JKNK Fischstäbchen mit Kartoffelsalat