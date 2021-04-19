Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Obst- und Gemüse-Hacks: Frisch, frech und famos!

Kabel EinsFolge vom 19.04.2021
Obst- und Gemüse-Hacks: Frisch, frech und famos!

44 Min.Folge vom 19.04.2021Ab 12

Melissa und Tobi testen heute Obst- und Gemüse-Hacks aus dem Internet. Wie schält man einen Kürbis mit einem Buttermesser? Kann man einen Zitronenkuchen auch aus Kartoffeln machen? Und wie schmeckt eigentlich Avocado-Eiscreme? "Abenteuer Leben" zeigt, welche Hacks sich auch für die heimische Küche eignen. Und: Topftour Weltreise.

